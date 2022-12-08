Kerntemperatur von Fleisch kennen und nutzenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.12.2022: Kerntemperatur von Fleisch kennen und nutzen
42 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
Fleischgenuss pur! Den bekommt man hin, wenn man auf die richtige Kerntemperatur achtet. Damit gelingen auch die verschiedenen Garstufen wie medium, rare und done. Bedeutet für die Zukunft? Kein zähes Stück Fleisch mehr auf dem Teller.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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