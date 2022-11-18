Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.11.2022: Echtzeitkochen: Gulasch
41 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12
Unser Speed- Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein deftiger Klassiker, Gulaschsuppe und das alles in zehn Minuten. Außerdem: Crazy Traffic weltweit
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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