Hoffmanns Leibgerichte: BackhähnchenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.07.2022: Hoffmanns Leibgerichte: Backhähnchen
42 Min.Folge vom 04.07.2022Ab 12
Backhendl gilt als Wiener Klassiker, super knusprig und sehr lecker. Hoffmann zeigt, wie man die Spezialität auch zuhause hinbekommt. Und: Echtzeitkochen Meatballs
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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