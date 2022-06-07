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Abenteuer Leben täglich

Mein eigener Strom

Kabel EinsFolge vom 07.06.2022
Mein eigener Strom

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.06.2022: Mein eigener Strom

42 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12

Strom wird immer teurer. Warum diesen also nicht selbst erzeugen? Mini-Solar-Anlagen für Balkon oder Garten gibt's ab rund 300 Euro. Die Versprechen der Hersteller: einfach aufstellen und in die Steckdose stecken - schon fließt Ökostrom und man kann sparen. Auch Windräder für den Privatgebrauch sollen helfen, die Stromkosten zu senken. Funktioniert das wirklich - und wie lange dauert es bis sich die kleinen Kraftwerke rentieren?

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