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Abenteuer Leben täglich

Streetfood Cagliari

Kabel EinsFolge vom 02.09.2022
Streetfood Cagliari

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.09.2022: Streetfood Cagliari

45 Min.Folge vom 02.09.2022Ab 6

Sardiniens Küche ist einfach und rustikal, eine Küche der Bauern und Hirten. Food- und Pasta-Expertin Serena Loddo, eine Sardin in Deutschland, war mit "Abenteuer Leben" auf der Suche nach dem ungewöhnlichsten und leckeresten Streetfood in der Inselhauptstadt Cagliari. Natürlich dürfen da Pizza, Pasta und ganz viel Fisch nicht fehlen. Und: Kakigori Eis

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