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Abenteuer Leben täglich

Sparen mit viralen Rezepten

Kabel EinsFolge vom 12.09.2022
Sparen mit viralen Rezepten

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.09.2022: Sparen mit viralen Rezepten

41 Min.Folge vom 12.09.2022Ab 12

Wir testen: wie gut und wie günstig sind die beliebten viralen Rezepte aus dem Internet? Außerdem: Streichen mit Pinsel und Rolle kann sehr mühselig sein. Daher stellt sich die Frage: Ist es einfacher, die Farbe zu sprühen statt zu streichen? Lohnt sich das? Welche Methode ist schneller und komfortabler?

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