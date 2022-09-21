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Abenteuer Leben täglich

Hoffmann und die perfekte Kartoffelsuppe

Kabel EinsFolge vom 21.09.2022
Hoffmann und die perfekte Kartoffelsuppe

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.09.2022: Hoffmann und die perfekte Kartoffelsuppe

42 Min.Folge vom 21.09.2022Ab 12

Ob groß oder klein, mehlig oder festkochend, die Kartoffel ist extrem vielseitig. Dirk Hoffmann ist unterwegs in Kolumbien auf den Spuren der Kartoffel. Sein Ziel: Die beste Kartoffelsuppe mit den besten Kartoffeln der Welt zubereiten. Ob das klappt? Außerdem in der Sendung: Leckeres Hühnchen aus Indien und die besten Rezepte für den Feierabend!

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