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Abenteuer Leben täglich

Dönertrends mit Sascha Wolter

Kabel EinsFolge vom 07.09.2022
Dönertrends mit Sascha Wolter

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.09.2022: Dönertrends mit Sascha Wolter

42 Min.Folge vom 07.09.2022Ab 12

Der Döner ist das beliebteste Fast Food in Deutschland. Sternekoch und Soulfood-Experte Sascha Wolter macht aus dem Fleisch-Topseller vegane Döner-Sandwiches. Optisch sieht alles aus wie beim Döner, doch Fleisch ist keines drin. Wie schmecken die pflanzlichen Varianten dem Burger- und Sandwich-Experten Hubertus Tschirner?

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