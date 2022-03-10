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Abenteuer Leben täglich

Jugend kann nicht kochen: Schweinebraten

Kabel EinsFolge vom 10.03.2022
Jugend kann nicht kochen: Schweinebraten

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.03.2022: Jugend kann nicht kochen: Schweinebraten

45 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12

Kann die Jugend nun kochen oder nicht? Chefkoch Achim Müller reist quer durch Deutschland, um endlich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. Diesmal hat er eine ganz besondere Aufgabe für seine drei neuen Kandidaten: Schweinebraten mit Bayrischkraut und Klößen. Ob das jemand in Dresden hinbekommt?

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