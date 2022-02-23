Thema u. a.: Hot Dog mal anders mit FeliJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.02.2022: Thema u. a.: Hot Dog mal anders mit Feli
42 Min.Folge vom 23.02.2022Ab 12
Köchin Felicitas Then verwandelt den Fast Food Klassiker Hot Dog in vier coole und neue Rezept-Ideen. Im Brötchen landen: Hack- statt Wiener Würstchen, Fischstäbchen und sogar Eis am Stiel. Alle Gerichte sind optische Highlights! Ob die Hot Dog Hacks aber genauso gut schmecken, wie sie aussehen?
