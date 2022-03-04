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Abenteuer Leben täglich

Echtzeitkochen: Chicken Tandoori

Kabel EinsFolge vom 04.03.2022
Echtzeitkochen: Chicken Tandoori

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.03.2022: Echtzeitkochen: Chicken Tandoori

44 Min.Folge vom 04.03.2022Ab 12

Frisch gemachtes Essen muss nicht lange dauern. Der Speed- Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen- Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein absoluter Klassiker der indischen Küche - Tandoori Chicken mit Reis und Gurken-Raita, dem indischen Gurkensalat. Schafft er das alles in zehn Minuten?

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