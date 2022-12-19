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Abenteuer Leben täglich

Street Food-Check Berlin

Kabel EinsFolge vom 19.12.2022
Street Food-Check Berlin

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.12.2022: Street Food-Check Berlin

43 Min.Folge vom 19.12.2022Ab 12

Achim und Henry düsen wieder für uns mit Bus und Bahn kreuz und quer durch Berlin, um Streetfood vom Feinsten zu finden. Dabei entdecken sie neben der österreichischen und deutschen Küche auch Herzhaftes vom Grill beim Perser, Pizza in einem ganz speziellen Club, selbstgemachte Burger und süße Verführungen in einer Milchreisbar. Hier kann jeder nach seiner Fasson satt und glücklich werden. Berlin zeigt sich immer mehr von seiner besten Seite.

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