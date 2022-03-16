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Abenteuer Leben täglich

Streetfood-Tour New York

Kabel EinsFolge vom 16.03.2022
Streetfood-Tour New York

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.03.2022: Streetfood-Tour New York

44 Min.Folge vom 16.03.2022Ab 12

Kaum einer kennt das Streetfood in New York besser als Famous Fat Dave. In seinem alten NY-Taxi fährt er kreuz und quer durch Manhattan und entdeckt dabei immer neue Food-Kreationen. Er zeigt "Abenteuer Leben", wo es den besten Hotdog, die leckersten Pastrami Sandwiches & Co. zu kaufen gibt und was es mit der Spezialität "Chopped Cheese" auf sich hat.

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