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Abenteuer Leben täglich

Braucht man das? Der Universal Brotbackautomat

Kabel EinsFolge vom 28.03.2022
Braucht man das? Der Universal Brotbackautomat

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.03.2022: Braucht man das? Der Universal Brotbackautomat

45 Min.Folge vom 28.03.2022Ab 12

"Abenteuer Leben" testet einen Brotbackautomaten mit 18 verschiedenen Programmen aus dem Netz. Neben Brot backen kann der Automat angeblich Marmelade, Joghurt, Kuchen und sogar Eis zubereiten. So etwas hat bestimmt nicht jeder zuhause. Stellt sich nur die Frage: Braucht man das?

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