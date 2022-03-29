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Abenteuer Leben täglich

Regenduschen im Test

Kabel EinsFolge vom 29.03.2022
Regenduschen im Test

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.03.2022: Regenduschen im Test

44 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12

Die "Abenteuer Leben"-Dusch-Expertin Jenny testet diesmal die beliebtesten Regenduschen Deutschlands. Welche Überkopfbrause hat die besten Funktionen und fühlt sich am angenehmsten an? Wie robust ist der Duschkopf, lässt er sich leicht anbringen und wieviel Wasser verbraucht er? Und: Top 5 deutsche Firmen-Giganten

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