Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Strom selbst produzieren

Kabel EinsFolge vom 07.04.2022
Strom selbst produzieren

Strom selbst produzierenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.04.2022: Strom selbst produzieren

42 Min.Folge vom 07.04.2022Ab 12

Strom wird immer teurer. Warum diesen also nicht selber machen? Mini Solar-Anlagen für Balkon oder Garten gibt's ab rund 300 Euro. Die Versprechen der Hersteller: einfach aufstellen und in die Steckdose stecken - schon fließt Ökostrom und man kann sparen. Auch Windräder für den Privatgebrauch sollen helfen die Stromkosten zu senken. Funktioniert das wirklich? Und: Sanierung alter Türen

Alle verfügbaren Folgen