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Abenteuer Leben täglich

Europas verrücktester Campingplatz

Kabel EinsFolge vom 25.04.2022
Europas verrücktester Campingplatz

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.04.2022: Europas verrücktester Campingplatz

42 Min.Folge vom 25.04.2022Ab 12

Lemon Loft, High Rise, Little Pea, Val Ross oder Sleeping Pod - so heißen die Unterkünfte auf dem kuriosen Campingplatz in Rotterdam. Zelte oder Wohnwagen sucht man hier vergebens. Dafür gibt's zahlreiche, ganz unterschiedliche Objekte aus Upcycling-Materialien, in denen die Gäste übernachten. Seraphina Kalze besucht diesen ungewöhnlichen Campingplatz und findet heraus, was dieser alles zu bieten hat.

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