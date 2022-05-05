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Abenteuer Leben täglich

Der Reparator - Thermomix

Kabel EinsFolge vom 05.05.2022
Der Reparator - Thermomix

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.05.2022: Der Reparator - Thermomix

43 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12

Lars Gauster ist DER REPARATOR! Er repariert einfach alles, was er in die Finger kriegt - dabei gilt seine besondere Leidenschaft defekten Thermomix-Geräten. Und das hat sich weit über die Grenzen des Wendlands herumgesprochen. Menschen aus aller Welt - von Texas bis Tokio - schicken ihm ihre kaputten High-Tech-Küchenmaschinen. Ob sich das preislich überhaupt lohnt? "Abenteuer Leben" hat den Test gemacht. Und: Kartoffel-Gadgets im Test

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