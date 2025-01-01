Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Disneyland ParisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Disneyland Paris
82 Min.Ab 12
"Abenteuer Leben" Chefkoch Dirk Hoffmann ist der erste Koch überhaupt, der in der 30-jährigen Geschichte von Disneyland Paris hinter die Kulissen blicken darf. Er darf den Köchen des Vergnügungsparks buchstäblich in die Töpfe schauen. Welche Rezepte haben Dirks französische Kollegen auf Lager?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins