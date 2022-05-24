Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 24.05.2022
42 Min.Folge vom 24.05.2022Ab 12

Für "Abenteuer Leben" besucht Moderatorin Seraphina Kalze einen ungewöhnlichen, uniquen Campingplatz in Rotterdam und findet heraus, was der holländische Culture Campsite alles zu bieten hat und in welchem Objekt man wohl am besten schlafen kann. Jedoch sucht man Zelte oder Wohnwagen hier vergebens. Dafür gibt's zahlreiche, ganz unterschiedliche Objekte aus Upcycling-Materialien, in denen die Gäste übernachten - eins verrückter als das andere.

