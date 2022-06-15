Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.06.2022: Döner wie noch nie
42 Min.Folge vom 15.06.2022Ab 12
"Kebap with attitude" - Döner mit der richtigen Einstellung! Dahinter stecken ein paar Berliner Jungs, die den Dönerspieß einmal umdrehen: Mit Fleisch aus fairer Haltung und originellen Kreationen. Auf dem Sommer-Menü stehen Asia-Döner und Surf'n-Turf.Dürüm. Wie schmecken die verrückten Kreationen? Und: Crazy Desserts - Klassiker neu interpretiert.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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