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Abenteuer Leben täglich

Döner wie noch nie

Kabel EinsFolge vom 15.06.2022
Döner wie noch nie

Döner wie noch nieJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 15.06.2022: Döner wie noch nie

42 Min.Folge vom 15.06.2022Ab 12

"Kebap with attitude" - Döner mit der richtigen Einstellung! Dahinter stecken ein paar Berliner Jungs, die den Dönerspieß einmal umdrehen: Mit Fleisch aus fairer Haltung und originellen Kreationen. Auf dem Sommer-Menü stehen Asia-Döner und Surf'n-Turf.Dürüm. Wie schmecken die verrückten Kreationen? Und: Crazy Desserts - Klassiker neu interpretiert.

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