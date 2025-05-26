Koch-Challenge Indien: 10 Zutaten, kein RezeptJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.05.2025: Koch-Challenge Indien: 10 Zutaten, kein Rezept
Folge vom 26.05.2025
Erneut stellt sich der Profikoch Mario Laabs der Challenge: 10 Zutaten ohne Rezept. Dieses Mal geht es nach Indien. Challengesteller ist der Berliner Jaspreet. Er hat zehn seiner liebsten indischen Zutaten rausgesucht, die Mario allein einkaufen muss und danach verarbeitet. Wie meistert der Profikoch die Challenge mit den unbekannten Zutaten und was hält am Ende der Kenner der indischen Küche von seiner Kreation?
