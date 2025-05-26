Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch-Challenge Indien: 10 Zutaten, kein Rezept

Kabel EinsFolge vom 26.05.2025
Folge vom 26.05.2025: Koch-Challenge Indien: 10 Zutaten, kein Rezept

42 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12

Erneut stellt sich der Profikoch Mario Laabs der Challenge: 10 Zutaten ohne Rezept. Dieses Mal geht es nach Indien. Challengesteller ist der Berliner Jaspreet. Er hat zehn seiner liebsten indischen Zutaten rausgesucht, die Mario allein einkaufen muss und danach verarbeitet. Wie meistert der Profikoch die Challenge mit den unbekannten Zutaten und was hält am Ende der Kenner der indischen Küche von seiner Kreation?

