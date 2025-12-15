Süße Weihnachts-Hacks: Vier kreative Schoko-Ideen vom ProfiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.12.2025: Süße Weihnachts-Hacks: Vier kreative Schoko-Ideen vom Profi
42 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Schokoprofi Eberhard Schell zeigt, wie einfach kreative Weihnachtsleckereien gelingen. Ob essbare Christbaumkugeln, witzige Schneemänner oder feine Pralinen – der Chocolatier verwandelt einfache Zutaten in beeindruckende Hingucker für jeden Weihnachtsteller. „Abenteuer Leben“ schaut ihm über die Schulter und sammelt die besten Tipps und Tricks, mit denen Naschkatzen dieses Jahr richtig glänzen können. Süß, einfach und perfekt für die Festtage.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins