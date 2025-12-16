Lernen vom Back-Profi: Leopardenbrot, Pizzaburger & Co.Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.12.2025: Lernen vom Back-Profi: Leopardenbrot, Pizzaburger & Co.
Folge vom 16.12.2025
Bäckermeister Axel Schmitt zeigt seine neuesten, unwiderstehlichen Kreationen. Ein Leopardenbrot aus luftigem Briocheteig – besondere Optik und extrem lecker. Dazu scharfe Jalapeño-Käse-Grilltaler, mit wenig Zutaten und wenig Aufwand schnell gemacht. Als weiteres Highlight: ein Pizzaburger, der zwei der besten Gerichte überhaupt vereint. Hier lernt man direkt vom Profibäcker, wie sich diese besonderen Rezepte mit einfachen Handgriffen auch Zuhause perfekt nachbacken lassen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
