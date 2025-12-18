Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Wettkampfmodus in Athen: Klischees, Kulinarik und Kultur

Kabel Eins
Folge vom 18.12.2025
Wettkampfmodus in Athen: Klischees, Kulinarik und Kultur

41 Min.
Ab 12

Reporter Tobi ist nach Athen gereist, um Klischees zu prüfen und sich von Fotomodel Olga persönliche Geheimtipps zeigen zu lassen. Bei Challenges wie der Olympia- oder Fashion-Challenge erlebt er die Stadt mal ganz anders: besondere Orte entdecken, kulinarische Highlights genießen, griechische Traditionen hautnah erleben – von der Akropolis über Tanz bis zu herzhaften Spezialitäten. Wettkampfmodus inklusive!

