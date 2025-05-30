Felis Foodcheck: Katsu statt Schnitzel?Jetzt kostenlos streamen
Schon mal was von Katsu gehört? Nein? Dabei ist das „nur“ das Japanische Wort für: SCHNITZEL. Die essen die Japaner nämlich genauso gern wie wir. Nur mit Hähnchenfleisch und natürlich in völlig anderer Anrichte. Wie die aussieht, wie lecker das ist und ob der Trend sich ausbreiten sollte, unser Felis Foodcheck besucht Deutschlands erstes Katsu Restaurant in Berlin und testet es für uns aus.
