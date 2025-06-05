Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Hammer, Pinsel, Jugend-Test: Können sie’s noch?

Kabel Eins
Folge vom 05.06.2025
Hammer, Pinsel, Jugend-Test: Können sie’s noch?

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.06.2025: Hammer, Pinsel, Jugend-Test: Können sie's noch?

43 Min.
Ab 12

Handwerkeln? Für viele Ehrensache – aber wie sieht’s bei der Jugend aus? Die zwei Nachwuchs-Heimwerker Anne und Daniel bekommen freie Hand an Pinsel, Bohrmaschine & Co., um eine Wand zu reparieren, tapezieren und dekorieren. Profi Mikele will’s wissen: Kann die Jugend noch werkeln – oder geht das komplett schief?

