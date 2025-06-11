Henze bringt die Wirtshausküche zurückJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.06.2025: Henze bringt die Wirtshausküche zurück
42 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
Vier leckere Gerichte, die traditionell in einem guten Wirtshaus serviert werden, gibt es die noch, OH, ja, denn Spitzenkoch Christian Henze ist wieder am Start. Der Profikoch zeigt, wie lecker Wirtshaus-Gerichte sein können, egal ob ein Allgäuer Schnitzel, eine Sauerkraut- Tarte, ein Wildragout oder eine Schweinshaxe - und alles gar nicht so schwer zum Nachmachen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins