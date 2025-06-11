Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 11.06.2025
42 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12

Vier leckere Gerichte, die traditionell in einem guten Wirtshaus serviert werden, gibt es die noch, OH, ja, denn Spitzenkoch Christian Henze ist wieder am Start. Der Profikoch zeigt, wie lecker Wirtshaus-Gerichte sein können, egal ob ein Allgäuer Schnitzel, eine Sauerkraut- Tarte, ein Wildragout oder eine Schweinshaxe - und alles gar nicht so schwer zum Nachmachen.

