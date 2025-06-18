Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Leckere Food-Happen in Singapur

Kabel Eins
Folge vom 18.06.2025
Leckere Food-Happen in Singapur

Folge vom 18.06.2025: Leckere Food-Happen in Singapur

42 Min.
Folge vom 18.06.2025
Ab 12

Wo gibt es die besten Asia-Food-Happen in Singapur? Das wissen die Food-Blogger der Lion City, wie der südostasiatische Stadtstaat auch genannt wird. "Abenteuer Leben"- Chefköchin Lilian Schumann trifft u.a. Food-Influencerin Eveliyn Chen, die ihr die leckersten Frühstücks-Hotspots zeigt. Was verbirgt sich hinter den Namen Laksa, Mee Rebus und Char Kway Teow?

