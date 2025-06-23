Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Trend-Check: Taugt die DIY-Waschmaschinentreppe wirklich?

Kabel Eins
Folge vom 23.06.2025
Trend-Check: Taugt die DIY-Waschmaschinentreppe wirklich?

Trend-Check: Taugt die DIY-Waschmaschinentreppe wirklich?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.06.2025: Trend-Check: Taugt die DIY-Waschmaschinentreppe wirklich?

42 Min.
Ab 12

Im Netz sieht sie schick aus – aber braucht man sie wirklich? Reporterin Stella und Handwerksprofi Steffen Döring bauen eine sogenannte „Waschmaschinentreppe“ nach Internetvorlage und prüfen: Praktisch, dekorativ – oder einfach nur überflüssig? Am Ende gibt’s ein ehrliches Urteil: Geil oder Grütze?

