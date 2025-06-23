Trend-Check: Taugt die DIY-Waschmaschinentreppe wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.06.2025: Trend-Check: Taugt die DIY-Waschmaschinentreppe wirklich?
Folge vom 23.06.2025
Im Netz sieht sie schick aus – aber braucht man sie wirklich? Reporterin Stella und Handwerksprofi Steffen Döring bauen eine sogenannte „Waschmaschinentreppe“ nach Internetvorlage und prüfen: Praktisch, dekorativ – oder einfach nur überflüssig? Am Ende gibt’s ein ehrliches Urteil: Geil oder Grütze?
