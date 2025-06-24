Koch-Chaos mit Ansage – Yara am Herd, Timo am LimitJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.06.2025: Koch-Chaos mit Ansage – Yara am Herd, Timo am Limit
42 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Diesmal unter Timos verbalem Beschuss: Koch-Laie Yara. In wenigen Minuten muss sie ein schmackhaftes Gourmet-Gericht zubereiten. Timo hilft nur mit Anweisungen. Eingreifen oder abschmecken ist nicht erlaubt. Wächst Kochmuffel Yara über sich hinaus oder kocht Timo über?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins