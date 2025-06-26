Die Kunst des Milchschaums – Die Latte Art MeisterschaftJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.06.2025: Die Kunst des Milchschaums – Die Latte Art Meisterschaft
Folge vom 26.06.2025
Die Challenge der Kaffeeszene: Beim Wettkampf auf Zeit gießen Milchschaum-Artists die schönsten Bilder in Cappuccinos. Espresso dient als Leinwand, Milch und Lebensmittelfarben als Farbpalette. Beim Live-Event in Hamburg kämpften die Teilnehmer um den Titel „Deutscher Latte Art Meister“ und die Chance, Deutschland bei der WM in Genf zu vertreten. Kreativität, Technik und Show entscheiden über den Sieg.
