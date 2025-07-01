Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 01.07.2025
43 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

Andere Länder, andere Konserven. Während die Deutschen tatsächlich am liebsten zur Raviolidose greifen, gibt es anderswo auf der Welt ganz andere haltbare Köstlichkeiten. Wir präsentieren Köchin Anastasia Diana drei völlig fremde Konserven aus China, Schweden und Korea. Ohne zu wissen, was da drin ist, muss sie leckere Gerichte kochen. Kann das klappen?

