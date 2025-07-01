Kulinarische Konserven-Challenge: Anastasia kocht, ohne zu wissen womitJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.07.2025: Kulinarische Konserven-Challenge: Anastasia kocht, ohne zu wissen womit
Andere Länder, andere Konserven. Während die Deutschen tatsächlich am liebsten zur Raviolidose greifen, gibt es anderswo auf der Welt ganz andere haltbare Köstlichkeiten. Wir präsentieren Köchin Anastasia Diana drei völlig fremde Konserven aus China, Schweden und Korea. Ohne zu wissen, was da drin ist, muss sie leckere Gerichte kochen. Kann das klappen?
