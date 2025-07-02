Regina baut um: Vom Ikea-Regal zum DIY-Unikat aus MassivholzJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.07.2025: Regina baut um: Vom Ikea-Regal zum DIY-Unikat aus Massivholz
42 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Regina braucht ein neues Regal! Ihre 0815 Ikea-Allzweckwaffe hat ausgedient. Aber: Wird die selbstgebaute Massivholzvariante auch ein echter Hingucker? Clemens der Zimmermann unterstützt sie bei Ihrem DIY Projekt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins