Folge vom 03.07.2025: Italien war gestern: Griechische Küche im Reality-Check mit Felicitas Then
43 Min. Ab 12
Die griechische Küche überholt laut Taste Atlas erstmals die italienische im weltweiten Ranking. Köchin Felicitas Then nimmt das zum Anlass für einen Reality-Check und verpasst Klassikern wie Moussaka, Pita oder Saganaki einen modernen Twist. Mit Tipps von Gastronom Kostas aus dem Kreuzberger Restaurant „Weltlaterne“ entsteht ein kreatives Menü. Anfangs skeptisch, sind die Berliner Testesser am Ende begeistert.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
