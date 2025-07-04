Zum Inhalt springenBarrierefrei
Karibik-Inseln der Extraklasse: Paddeln mit den Schweinen am Pig Beach

Folge vom 04.07.2025
42 Min. Ab 12

Auf den Bahamas wartet ein saustarkes Karibik-Abenteuer: Mit Schweinen um die Wette paddeln. Die rüsselnasigen Besuchermagnete leben am „Pig Beach“, dem Schweine-Strand. Die berühmtesten Inselbewohner haben sich zur größten Touristen-Attraktion des Landes entwickelt. Mittlerweile sind die Schweine zu saucoolen Social-Media Stars aufgestiegen!

