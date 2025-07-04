Karibik-Inseln der Extraklasse: Paddeln mit den Schweinen am Pig BeachJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.07.2025: Karibik-Inseln der Extraklasse: Paddeln mit den Schweinen am Pig Beach
42 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
Auf den Bahamas wartet ein saustarkes Karibik-Abenteuer: Mit Schweinen um die Wette paddeln. Die rüsselnasigen Besuchermagnete leben am „Pig Beach“, dem Schweine-Strand. Die berühmtesten Inselbewohner haben sich zur größten Touristen-Attraktion des Landes entwickelt. Mittlerweile sind die Schweine zu saucoolen Social-Media Stars aufgestiegen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins