Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.07.2025: Achim und Henry testen Mallorca: Genussreise mit Herz
43 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Genießen wie Gott auf Mallorca – etwas Besseres kann es für unsere Tester Achim und Henry kaum geben. Schon zum 9. Mal machen sie sich auf den Weg, um im Auftrag des guten Geschmacks Köstliches zu entdecken. Dabei geht ihnen das Herz auf. Deftige Schnitzel wechseln sich ab mit herzhaften Fischgerichten, zarte Wachteln verzaubern ihren Gaumen ebenso wie fluffig süße Desserts. Am Ende nehmen sie schweren Herzens Abschied.
