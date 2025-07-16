Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Wenn es um Grillen geht, schwören viele auf den klassischen Holzkohlegrill: Obs so richtig lecker wird, hängt auch davon ab, was unter dem Rost liegt. Wir machen den Grillkohle-Test: welche Kohle sollte man am besten kaufen? Dazu haben wir einen gefragt, der es wissen muss: Oliver Sievers ist mehrfacher Grill-Weltmeister mit eigenem Youtube-Channel.

