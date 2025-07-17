Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Clever werkeln mit Steffen Döring

Kabel Eins
Folge vom 17.07.2025
Clever werkeln mit Steffen Döring

Clever werkeln mit Steffen DöringJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.07.2025: Clever werkeln mit Steffen Döring

42 Min.
Ab 12

Profihandwerker Steffen Döring weiß sich in jeder Lage zu helfen – jetzt bringt er auch Kumpel Tobi ein paar clevere Tricks bei. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto! Mit Steffens DIY-Hacks lassen sich typische Probleme ganz einfach lösen. Ob Rost mit Alufolie entfernen oder defekte Spraydosen mit Holzdübeln retten – so wird Tobi vom Laien zum Selbermacher.

