Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.07.2025
Plancha statt Rost: Der neue Grilltrend

Brandheißer Tipp für diese Saison: Grillen auf der Platte statt auf dem Rost. Eine „Plancha“ ist eine Art durchgängige Grillplatte. Steaks und Burger sollen ganz besonders kross werden. Kleinteiliges Grillgut, wie Spieße und Gemüse, fällt nicht durch den Rost. Und Soße darf hier sogar direkt auf den Grill. Grillweltmeister Klaus Breinig macht den Plancha Check!

