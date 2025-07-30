Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 30.07.2025
Ein Hauch Italien im Garten? Der Pizzaofen-Bausatz für ca. 940 € inklusive Lieferung soll laut Anbieter leicht aufzubauen sein – sogar an einem Wochenende. Anleitung und Material versprechen ein unkompliziertes Projekt. Lothar macht den Test: Ist der Aufbau wirklich so einfach, wie versprochen? Und gelingt darin die perfekte Steinofenpizza? Ein Praxis-Check zwischen Aufbauanleitung und Pizzaduft.

