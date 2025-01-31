Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Südsee-Mythen

Kabel Eins
Folge vom 31.01.2025
Südsee-Mythen

Südsee-MythenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 31.01.2025: Südsee-Mythen

42 Min.
Ab 12

Karibisches Flair unter Palmen, Piña Colada am weißen Sandstrand und kristallklares Wasser. Die meisten assoziieren damit die Südsee. Aber, liegt diese überhaupt in der Karibik und wurde dort die Piña Colada kreiert? In der Südsee wurde angeblich das erste Tattoo gestochen und die Ureinwohner haben das Wellenreiten entdeckt. Diese und andere Mythen klärt "Abenteuer Leben"- Reporter Igor vor Ort.

