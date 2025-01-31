Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.01.2025: Südsee-Mythen
42 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Karibisches Flair unter Palmen, Piña Colada am weißen Sandstrand und kristallklares Wasser. Die meisten assoziieren damit die Südsee. Aber, liegt diese überhaupt in der Karibik und wurde dort die Piña Colada kreiert? In der Südsee wurde angeblich das erste Tattoo gestochen und die Ureinwohner haben das Wellenreiten entdeckt. Diese und andere Mythen klärt "Abenteuer Leben"- Reporter Igor vor Ort.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins