Kabel EinsFolge vom 22.12.2025
42 Min.Ab 12

Tief im Bayerischen Wald, wo Wiesen, Wälder und unberührte Natur verschmelzen, scheint die Zeit stillzustehen. Küchenchef Andreas Schinharl erfüllt seinen Kindheitstraum: Wild kochen wie vor 1.000 Jahren. Gemeinsam mit Nachwuchskoch Leo Mauerer zaubert er Wildbratwurst, saftige Taube, würzige Wildburger, eine perfekt gegarte Hirschschulter und weitere Wildgerichte. So schmeckt pure Wildnis auf dem Teller!

