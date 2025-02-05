Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 05.02.2025
Folge vom 05.02.2025: Können Deutsche genau so gut Pizza wie die Italiener?

43 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Was können die Italiener am besten? Spaghetti, Pizza und Fußball – naja obwohl sich bei letzterem wohl die Geister scheiden - bei Pizza hingegen nicht…. Oder können Deutsche auch Pizza? Mal sehen was Italiener zu den „deutschen“ Pizza-Kreationen von Michael Weber aus Lübeck sagen….

