Folge vom 10.02.2025: 3 Zutaten, 1 Snack – Können virale Rezepte wirklich überzeugen?
Drei Zutaten und daraus soll ein schmackhafter Snack zustande kommen? Laut viraler Internetclips lautet die Antwort: Ja. Die kurzen Clips haben Millionen Aufrufe. Was taugen sie? Luca und Chrissi experimentieren für uns in der Küche.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
