Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

3 Zutaten, 1 Snack – Können virale Rezepte wirklich überzeugen?

Kabel EinsFolge vom 10.02.2025
3 Zutaten, 1 Snack – Können virale Rezepte wirklich überzeugen?

3 Zutaten, 1 Snack – Können virale Rezepte wirklich überzeugen?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.02.2025: 3 Zutaten, 1 Snack – Können virale Rezepte wirklich überzeugen?

43 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12

Drei Zutaten und daraus soll ein schmackhafter Snack zustande kommen? Laut viraler Internetclips lautet die Antwort: Ja. Die kurzen Clips haben Millionen Aufrufe. Was taugen sie? Luca und Chrissi experimentieren für uns in der Küche.

Alle verfügbaren Folgen