Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.01.2025: Eine Fass-Sauna als Bausatz
43 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
Mit Bausätzen muss man nicht so tief ins Portemonnaie greifen. Das denkt sich auch DIY-Experte Thompson Plonner, der sich für sein nächstes Großprojekt an eine Fass-Sauna wagt. Tobias eilt ihm zur Hilfe und gemeinsam finden sie heraus, wie sich ganze 191 Einzelteile verbauen lassen. Behalten sie den Überblick? Und kann das ein Laie auch schaffen?
