Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 12.02.2025
Folge vom 12.02.2025: Badusan, Mockabohnen & Co.: Ostpro Messe weckt nostalgische Erinnerungen!

42 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Haben sie früher auch in Badusan gebadet und Mockabohnen genascht? Nein? Dann kommen sie wohl nicht aus der ehemaligen DDR. Denn diese Produkte waren früher die Renner im Osten. Die Ostpro Verkaufsmesse hat sich auf diese Art Waren spezialisiert und die Leute rennen dem Veranstalter die Bude ein.

