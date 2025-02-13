Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 13.02.2025
Folge vom 13.02.2025: Spülmaschine richtig nutzen: Tipps, Tricks und überraschende Fakten!

43 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12

Die Spülmaschine ist oft der Hauptgrund für Streit im Haushalt. Wir klären, wie man sie richtig einräumt, was rein darf und ob sie mehr kann als nur Geschirr reinigen. Bäckermeister Axel Schmitt zeigt in „Backen in geil Teil 34“ neue kreative Rezepte: Pizza-Brot, Brain Food-Kekse und Brot-Schoko-Taler zur Foodwaste-Vermeidung.

