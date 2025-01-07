Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 07.01.2025
Folge vom 07.01.2025: Weltmeisterschaft der Bäckerjugend

42 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12

Leckeres Brot und Brötchen, krosses Plundergebäck oder ein kunstvoll gestaltetes Schaustück. Das Leben eines Bäckers kann so schön sein. Die besten ausgelernten Bäckergesellinnen und -gesellen aus sieben verschiedenen Ländern haben sich für die Weltmeisterschaft der Bäckerjugend auf Island qualifiziert. Auch Team Deutschland mit Monique Trappiel und Max Baier ist dabei. Nun müssen sich die beiden der Herausforderung stellen.

