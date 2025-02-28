Das bunteste Fest der Welt: Dia de los MuertosJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.02.2025: Das bunteste Fest der Welt: Dia de los Muertos
42 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Das größte Fest der Mexikaner ist der Tag, an dem sie der Toten gedenken. Beim sogenannten Día de los Muertos ist Fröhlichkeit statt Trauer angesagt. Warum das so ist, will Achim Müller vor Ort erfahren. Der "Abenteuer Leben"- Chefkoch reist nach Mexico City und möchte alles über den Totenkult der Mexikaner erfahren, der 1,4 Millionen Menschen auf die Straßen lockt.
