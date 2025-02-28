Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 28.02.2025
42 Min. Ab 12

Das größte Fest der Mexikaner ist der Tag, an dem sie der Toten gedenken. Beim sogenannten Día de los Muertos ist Fröhlichkeit statt Trauer angesagt. Warum das so ist, will Achim Müller vor Ort erfahren. Der "Abenteuer Leben"- Chefkoch reist nach Mexico City und möchte alles über den Totenkult der Mexikaner erfahren, der 1,4 Millionen Menschen auf die Straßen lockt.

